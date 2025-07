Retroscena Raspadori nasce tutto da un ex Atalanta | la verità sull’addio al Napoli

Emergono importati aggiornamenti sulla trattativa tra il Napoli e l’Atletico Madrid per Raspadori: c’entra un ex giocatore della Dea. Il Napoli è sempre concentrato a preparare la prossima stagione. Gli azzurri, arrivati a Castel di Sangro per la seconda parte del ritiro estivo, continuano a lavorare sotto la guida attenta di mister Conte che, nel frattempo, attende gli ultimi acquisti di mercato. Mercato che il Napoli sta affrontando di petto sin dall’apertura, soprattutto dal punto di vista degli arrivi. Ma nelle ultime ore, la società azzurra, è finita sotto l’attenzione di tutti, per un nome caldo in uscita: Jack Raspadori è stato accostato all’Atletico Madrid. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Retroscena Raspadori, nasce tutto da un ex Atalanta: la verità sull’addio al Napoli

Napoli, Iachini su Raspadori: «La sua presenza migliora Lukaku. Sono una coppia d’attacco veramente di alto livello» - Napoli, Iachini su Raspadori. Le dichiarazioni del tecnico sull’attaccante italiano in coppia con Lukaku L’allenatore Giuseppe Iachini ha parlato a Kiss Kiss Napoli ai microfoni di Radio Goal, in riferimento particolare alla sfida del Napoli contro il Parma per la 37a giornata di campionato, ma non solo, commentando anche la coppia avanzata degli azzurri.

Napoli, proposta shock per Lookman: 25 milioni più Raspadori, ma l’Atalanta alza la posta - Il Napoli ha messo nel mirino Ademola Lookman, attaccante nigeriano dell’Atalanta, come rinforzo per la prossima stagione.

Calcio Napoli, Conte studia la formazione per Parma: la scelta tra Neres e Raspadori - Il tecnico del Calcio Napoli al lavoro a Castelvolturno per mettere in campo la migliore squadra possibile domenica sera: sembra fatta la scelta per il compagno di reparto di Lukaku.

