Restyling del palasport Flaminio partono i lavori | la capienza salirà a 3.500 spettatori

Prosegue il piano di riqualificazione delle strutture sportive cittadine nel solco della valorizzazione della pratica sportiva come volano di sviluppo e di aggregazione sociale. Con l’approvazione da parte della Giunta comunale del documento di indirizzo alla progettazione (Dip), si dà . 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: restyling - palasport - flaminio - partono

Dal campo dello stadio Nanni agli interventi al palasport, restyling per gli impianti sportivi della città - Bellaria rinnova l'impiantistica sportiva. In queste istantanee, uno spaccato dell'attenzione messa in campo dall'amministrazione a favore dello sport, dei giovani e della qualità delle loro vite.

Restyling del palasport Flaminio, partono i lavori: la capienza salirà a 3.500 spettatori.