Restyling dei gioielli cittadini, ora si passa a Palazzo Ottaviani.

Il comune di Grottammare, con il progetto di ristrutturazione del Palazzo Ottaviani, da destinare ad alloggi popolari, si avvia verso l’ultima tappa dell’ambizioso programma di riqualificazione urbana denominato ‘Contratto di quartiere II. Grottammare Nord – Programma di recupero edifici storici degradati e riqualificazione opere di urbanizzazione’. Per tali opere, il cui iter è iniziato nel 2007 con la firma tra Regione Marche e Comune, Grottammare ha ottenuto 2 milioni 411 mila euro. Fino a ora sono stati recuperati l’edificio in via Palmaroli, l’edificio in via Sant’Agostino, l’ex sede comunale oggi Museo del Tarpato, l’ex ospedale di via Palmaroli ed eseguite le opere di urbanizzazione di viale Colombo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

