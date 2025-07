Renault Francois Provost nominato nuovo CEO della casa automobilistica francese; è sua l' eredità di de Meo

Provost guiderà Renault per i prossimi quattro anni a partire dal 31 luglio 2025: "Contate sul mio impegno e la mia determinazione per scrivere insieme la prossima pagina della nostra storia" Si apre un nuovo capitolo per Renault, Francois Provost è stato nominato nuovo CEO; a partire da oggi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Renault, Francois Provost nominato nuovo CEO della casa automobilistica francese; è sua l'eredità di de Meo

