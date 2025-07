Regione nuove regole sul lavoro agile | i dipendenti potranno anche donare ferie ai colleghi

L'assessore alle Autonomie locali e alla funzione pubblica, Andrea Messina, insieme alla dirigente generale Salvatrice Rizzo, ha presentato ai sindacati le nuove circolari attuative su lavoro agile, smart working e coworking, e ferie solidali. I documenti, che saranno pubblicati nei prossimi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Lavoro agile, coworking e ferie solidali: pronte le circolari della Regione. Messina: “Valorizziamo persone e servizi” - Così l ‘assessore alle Autonomie locali e alla funzione pubblica, Andrea Messina, insieme alla di ... Come scrive ilsicilia.it

Regione Sicilia, nuove regole per smart working e ferie solidali: amministrazione più flessibile e inclusiva - Via libera alle circolari su smart working, coworking e ferie solidali per migliorare la conciliazione vita- Riporta catania.liveuniversity.it