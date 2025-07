Regione Calabria Occhiuto si dimette | Ma mi ricandido

Con un messaggio diffuso tramite i social, Roberto Occhiuto ha comunicato le sue dimissioni dalla presidenza della Regione Calabria, annunciando al tempo stesso la sua intenzione di ricandidarsi. Al centro della scelta, l'indagine per corruzione in cui risulta coinvolto. In un video rivolto ai cittadini, ha detto: «Ho deciso di dire ai calabresi: siate voi a scrivere il futuro della Calabria, siate voi a dire se la Calabria si deve fermare o se questo lavoro deve proseguire. Tra qualche settimana, quindi, si andrĂ a votare, e saranno i calabresi a decidere il futuro della Calabria, non altri». Occhiuto ha spiegato che la decisione è stata presa anche in risposta alle difficoltĂ riscontrate nell'operativitĂ della macchina amministrativa: «Devo considerare quello che sta succedendo nella mia amministrazione.

Strage di Cutro: l’USIM critica la decisione della Regione Calabria di costituirsi parte civile - L’Unione Sindacale Italiana Marina (USIM) ha espresso profondo disappunto in merito alla decisione della Giunta Regionale della Calabria, guidata dal Presidente Roberto Occhiuto, di costituirsi parte civile nel procedimento penale relativo alla strage di migranti avvenuta nella notte tra il 25 e il 26 febbraio 2023 a Steccato di Cutro.

Naufragio di Cutro, la Regione Calabria fa marcia indietro: polemica sulla parte civile contro i militari - Due anni fa, le onde portarono morte sulla spiaggia di Steccato di Cutro. Novantaquattro vite spezzate, tra cui trentacinque bambini.

Caso Cutro, la Regione Calabria ritira la costituzione di parte civile contro Guardia di Finanza e Capitanerie: determinante la pressione dell’USIM - La marcia indietro della Regione arriva dopo l’intervento dell’Unione Sindacale Italiana Marina e del Ministro Salvini.

