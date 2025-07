Regionali via libera di Conte a Ricci nelle Marche | Nessuna ragione per un passo indietro Esulta Schlein | Ora andiamo a vincere insieme

“Non ci sono ragioni allo stato, per quel che oggi sappiamo, per chiedere un passo indietro a Matteo Ricci: abbiamo letto e riletto l’avviso di garanzia e possiamo riassumere che non ci sono elementi a carico della sua colpevolezza che comprovino allo stato la consapevolezza di partecipare all’ipotesi accusatoria di patto corruttivo”. Così Giuseppe  Conte, ieri, ha acceso il semaforo verde alla candidatura dell’europarlamentare dem alla guida della Regione Marche. Un via libera arrivato il giorno dopo l’interrogatorio fiume sostenuto dall’ex sindaco di Pesaro (cinque ore davanti ai pm) in merito all’indagine per corruzione su affidamenti diretti a due no profit per oltre mezzo milione di euro. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Regionali, via libera di Conte a Ricci nelle Marche: “Nessuna ragione per un passo indietro”. Esulta Schlein: “Ora andiamo a vincere insieme”

