Regionali Toscana Conte non scioglie il nodo | Entrare in giunta con Giani? Per il M5s è un sacrificio notevole

"In Toscana c'è una particolarità. Noi lì veniamo da 5 anni di opposizione a questa giunta. L'abbiamo contrastata politicamente e combattuta su progetti concreti, quindi oggi di fronte allo stesso candidato che si ripropone, entrare in giunta, per noi è veramente un sacrificio notevole". Giuseppe Conte, durante una conferenza stampa convocata nella sede dei 5 Stelle a Roma affronta i nodi più complicati della prossima tornata di elezioni regionali: Toscana e Campania. Rispetto alla ricandidatura dell'attuale presidente della Regione Eugenio Giani, il leader del M5s afferma che "bisogna valutare se ci sono le condizioni decideranno i territori".

Liste per il consiglio e (possibile) giunta, primi nomi per la Toscana - Firenze, 24 luglio 2025 – Candidature ufficiali ancora non ce ne sono, in Toscana, ma i partiti sono al lavoro, visto che il tempo non è molto, per comporre liste ed eventuali squadre di governo.

Sicurezza e immigrazione, la giunta regionale: “No a un Cpr in Toscana” - FIRENZE – “ No a un Cpr in Toscana”. È questa la posizione della gounta Toscana. L’assessore con delega all’immigrazione Stefano Ciuoffo (Pd) rispondendo a un’interrogazione presentata da Fratelli d’Italia sulla proposta di realizzazione di un Centro di permanenza per i rimpatri in Toscana, ha ribadito la netta contrarietà della giunta regionale chiarendo prima di tutto che “alla data attuale non risulta alcuna interlocuzione formale o richiesta ufficiale da parte del governo relativa alla realizzazione di un Centro di prrmanenza per i rimpatri (Cpr) in Toscana, né specificamente riferita all’area della Lunigiana “.

Farmaci israeliani (anche anti-tumorali) vietati: l’ultimo delirio della giunta rossa in Toscana. Donzelli: irresponsabili - Curarsi coi farmaci israeliani? Meglio morti. Potrebbe essere lo slogan più calzante per definire il delirante boicottaggio dei farmaci israeliani dalle farmacie comunali, lanciato dal Comune di Sesto Fiorentino guidato dal sindaco di Sinistra Italiana, Lorenzo Falchi.

