Regionali | Rosaria Aliberti candidata con Forza Italia a Salerno il plauso del segretario Martusciello

Tempo di lettura: < 1 minuto Rosaria Aliberti, 23 anni, laureanda in ingegneria civile, sarĂ candidata con Forza Italia alle prossime elezioni regionali nella circoscrizione di Salerno. La sua candidatura è stata proposta dal movimento giovanile azzurro durante un incontro che si è tenuto lunedì con il segretario regionale Fulvio Martusciello. “ Ho accolto la proposta con entusiasmo -ha detto Martusciello – Rosaria Aliberti rappresenta quello che deve essere Forza Italia in Campania: militanza e voglia di cambiamento”. Determinata e consapevole del ruolo, Aliberti ha commentato: “Se davvero vogliamo una regione in cui i giovani non vadano via, dobbiamo essere noi gli artefici del cambiamento, mettendoci in discussione in prima persona. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Regionali: Rosaria Aliberti candidata con Forza Italia a Salerno, il plauso del segretario Martusciello

In questa notizia si parla di: martusciello - regionali - aliberti - candidata

Regionali, Martusciello: "Devo liberarmi dell'immunitĂ per farmi interrogare. Non sono in campo" - "Devo liberarmi dell'immunitĂ per farmi interrogare in Belgio. Va chiarito ogni aspetto della questione.

Regionali, Martusciello: “Con D’Amato o Piantedosi si chiude subito” - Tempo di lettura: < 1 minuto “ Se ci fosse anche solo un piccolo varco per aprire alla candidatura di Antonio D’Amato penso che chiuderemmo in pochi minuti.

Regionali, Martusciello ha le idee chiare: “Su D’Amato o Piantedosi siamo tutti d’accordo” - Tempo di lettura: < 1 minuto Continua il botta e risposta tra le varie formazioni del centrodestra campano che, in vista delle prossime Elezioni Regionali, è chiamato a scegliere il profilo migliore quale candidato alla Presidenza della Regione Campania.

Regionali 2025, Aliberti avverte Forza Italia: Non sosterrei Cirielli governatore; Provinciali. Aliberti, mai candidato; Regionali 2025, Martusciello (FI) a Battipaglia: Non mi candido a governatore.

Martusciello, aperti a proposta candidatura movimento giovanile - Lo annuncia Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania, sottolineando "l'impegno del partito ve ... Si legge su ansa.it

Regionali Campania, Martusciello (FI): «Centrodestra verso la scelta del candidato» - Regionali Campania 2025, Martusciello (Forza Italia): «Vertice positivo, centrodestra unito verso la scelta del candidato» ... Segnala 41esimoparallelo.it