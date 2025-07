Regionali nelle Marche | l’inchiesta e le prove mancanti perché Giuseppe Conte ha deciso di non mollare il candidato Pd Ricci

Il leader del Movimento Cinque stelle, Giuseppe Conte, sceglie di non mollare l’ex sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, candidato alle Regionali per il Campo largo, nonostante l’indagine per corruzione che lo riguarda. Una decisione controversa vista la storia del Movimento, che infatti il leader ha deciso di annunciare in una conferenza stampa, aspettando però la conclusione del lungo interrogatorio a cui l’ex sindaco si è sottoposto ieri, 30 luglio: «Ci siamo confrontati apertamente con gli iscritti e gli attivisti, ho partecipato alle riunioni con i partecipanti ai gruppi territoriali e abbiamo avuto un confronto. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: regionali - giuseppe - conte - mollare

Giuseppe Mangano nominato coordinatore dei presidenti regionali degli enti di promozione sportiva della Regione - Il professor Giuseppe Mangano è stato eletto nuovo coordinatore degli enti di promozione sportiva della Regione Siciliana.

Marche, Giuseppe Conte dĂ il via libera a Matteo Ricci: il M5s sosterrĂ la sua candidatura alle Regionali - Via libera a Matteo Ricci, ma con accluse le proposte di un codice etico per i candidati e di una task force che controlli gli appalti regionali.

Regionali nelle Marche: l'inchiesta e le prove «mancanti», perché Giuseppe Conte ha deciso di non mollare il candidato (Pd) Ricci; Le partite in vista delle Regionali. Conte ostacola Giani in Toscana; I due forni di Giuseppe Conte e il marketing delle origini.

Regionali Marche, Conte: “No ragioni per chiedere passo indietro di Ricci” - Giuseppe Conte in una conferenza stampa a tutto campo a Roma frena sull'alleanza con Pd e Avs ma non chiede le dimissioni dell'ex sindaco di Pesaro Matteo ... lapresse.it scrive

Campo largo, Conte: "Non garantisco stessa coalizione dappertutto" - Conte: "Nelle Marche non ci sono ragioni per un passo indietro di Ricci", In Toscana la musica cambia: "Siamo all'opposizione, entrare in giunta sacrificio notevole" ... Segnala msn.com