Regionali Marche il centrosinistra si ricompatta attorno a Ricci Conte | Nessun passo indietro

Il centrosinistra torna in campo con decisione in vista delle elezioni regionali nelle Marche. Dopo settimane di incertezza, è arrivata la conferma ufficiale: Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, ha annunciato il sostegno al candidato unitario Matteo Ricci, europarlamentare del Partito Democratico ed ex sindaco di Pesaro, finito di recente sotto i riflettori per un’indagine legata a presunti episodi di corruzione risalenti al suo mandato amministrativo. “Non ci sono ragioni, allo stato, per chiedere un passo indietro a Ricci – ha spiegato Conte – farlo significherebbe creare un precedente pericoloso, rischiando di fare di tutta l’erba un fascio”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Regionali Marche, il centrosinistra si ricompatta attorno a Ricci. Conte: “Nessun passo indietro”

