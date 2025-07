Regionali Marche Conte | No ragioni per chiedere passo indietro di Ricci

Giuseppe Conte in una conferenza stampa a tutto campo a Roma frena sull’alleanza con Pd e Avs ma non chiede le dimissioni dell’ex sindaco di Pesaro Matteo Ricci, candidato alle Regionali nelle Marche per il centrosinistra. “Non ci sono ragioni per chiedere un suo passo indietro”, le parole dell’ex premier che chiarisce:  “Non garantisco lo stesso formato di coalizione in tutte le Regioni”, lanciando un avvertimento a Schlein, Bonelli e Fratoianni: “Per costruire un’alternativa servono compagni viaggio affidabili Conte: “Non garantisco stesso formato di coalizione dappertutto “. “ Non garantisco lo stesso formato di coalizione in tutte le Regioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Regionali Marche, Conte: “No ragioni per chiedere passo indietro di Ricci”

In questa notizia si parla di: regionali - marche - conte - ragioni

Regionali Marche, Acquaroli serra i ranghi e e convoca gli assessori. «Votiamo a settembre». Ecco la probabile data - ANCONA Il tema è diventato talmente rovente da richiedere la convocazione di una giunta straordinaria alle 13 di un caldissimo sabato di luglio.

Matteo Ricci indagato per affidi del Comune di Pesaro, l'ex sindaco del Pd e candidato alle regionali delle Marche: «Amareggiato, ma tranquillo» - Il candidato governatore del centrosinistra Matteo Ricci ha ricevuto un avviso di garanzia. Lo ha confermato lui stesso con un post sui social.

Regionali Marche, la destra con Acquaroli (uscente) teme il centrosinistra. Ecco perché la scelta della data sarà decisiva - Ci sono anche le Marche tra le sei regioni italiane che, nell’autunno 2025, saranno chiamate alle urne per eleggere un nuovo presidente e rinnovare il Consiglio locale.

Il leader del Movimento Cinque Stelle sul candidato governatore nelle Marche: "La responsabilitĂ politica va distinta da quella penale". #Regionali #Marche #Ricci Vai su X

Lucio Malan Conte darà presto il suo appoggio a Ricci e al Pd. la loro filosofia è questa: non si possono appoggiare degli indagati, a meno che non faccia comodo politicamente. Vai su Facebook

Marche, Conte conferma l'appoggio del M5s a Ricci: Non ci sono ragioni per chiedere un passo indietro; Regionali Marche, Conte: No ragioni per chiedere passo indietro di Ricci; Regionali, Conte sta con Ricci: “Non ci sono ragioni per chiedergli un passo indietro”.

Regionali Marche, Conte: “No ragioni per chiedere passo indietro di Ricci” - Giuseppe Conte in una conferenza stampa a tutto campo a Roma frena sull'alleanza con Pd e Avs ma non chiede le dimissioni dell'ex sindaco di Pesaro Matteo ... Come scrive lapresse.it

Caso Marche, il M5S non molla Ricci. Conte: “Non ci sono ragioni per chiedere un passo indietro" - Parla il leader del Movimento Cinque Stelle all'indomani dell'interrogatorio di garanzia del candidato governatore del Pd ... Riporta affaritaliani.it