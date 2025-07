Regionali Conte dice sì alla candidatura di Ricci nelle Marche | Non ci sono motivi per chiedere un passo indietro

Giuseppe Conte ha detto sì. Il leader dei 5 Stelle ha dato il via libera alla candidatura di Matteo Ricci per la presidenza delle Regioni Marche dopo la notizia dell'indagine a suo carico nell'ambito dell'inchiesta 'Affidopoli'. "Non ci sono ragioni per chiedere un passo indietro a Matteo Ricci". 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: ricci - conte - candidatura - marche

La sinistra è nei guai pure nelle Marche. Conte avvisa il Pd e dà l'ultimatum a Ricci: "Valutiamo..." - Dopo Milano, la nuova tegola per il Partito Democratico e il centrosinistra arriva dalle Marche. Matteo Ricci, già sindaco di Pesaro e in pista per la presidenza della Regione, è stato raggiunto da un avviso di garanzia nell'ambito di un'inchiesta sull'affidamento di alcuni lavori pubblici.

Ricci, l’ora della verità : faccia a faccia col pm. Conte: “Vediamo cosa dice” - Pesaro, 30 luglio 2025 – “Non vedo l’ora”. Così aveva promesso Matteo Ricci ai suoi oltre mille sostenitori in Baia Flaminia.

Avviso di garanzia per Ricci, candidato del centrosinistra nelle Marche. «Indagine su lavori pubblici quando era sindaco». Conte: chiarisca per una campagna serena - L'ex sindaco di Pesaro: «Non mi sono mai occupato di affidamenti pubblici di lavori, mi sono sempre fidato dei miei dirigenti»

Marche, Giuseppe Conte dĂ il via libera a Matteo Ricci: il M5s sosterrĂ la sua candidatura alle Regionali #Conte #Ricci #M5S Vai su X

Quello di #Conte sulla candidatura di #Ricci nelle #Marche è un gioco delle parti: un modo per far pesare il proprio ruolo sul Pd evidenziando una presunta superiorità morale del #M5s. La solita ipocrisia grillina, avallata da partiti deboli succubi delle procure I Vai su Facebook

Marche, Giuseppe Conte dĂ il via libera a Matteo Ricci: il M5s sosterrĂ la sua candidatura alle Regionali; Caso Marche, Conte: Ok a candidatura Ricci, ma no alleanza organica con Pd; Via libera per Ricci nelle Marche. Conte sblocca l'impasse.

Via libera per Ricci nelle Marche. Conte sblocca l'impasse - Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha ufficialmente ribadito il sostegno del suo partito alla candidatura di Matteo Ricci (PD) alla presidenza della Regione Marche, nonostante l'a ... Segnala msn.com

Conte: "Non ci sono ragioni per chiedere un passo indietro a Ricci" - Il M5s non chiederà a Matteo Ricci di ritirare la sua candidatura alla Regione Marche e continuerà a sostenerlo ... rainews.it scrive