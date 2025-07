Tempo di lettura: 2 minuti “Le possibilità di sviluppo qui ci sono tutte perché questa è una delle zone benedette da Dio perché dal punto di vista dell’ambiente è difficile trovare una zona così bella e così salvaguardata rispetto alla natura. Dobbiamo crederci e completare alcune opere. Qui dovete avere fede perché io mi dovrò riposare necessariamente e quindi Dio ve la mandi buona, dopo”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine della posa della prima pietra dei lavori di ripristino e completamento variante lungo la ex SS 447 di Palinuro, per il superamento del tratto in frana tra Ascea e Pisciotta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Regionali 2025, De Luca: “Mi dovrò riposare, che Dio ve la mandi buona”