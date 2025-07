Rebecca Baby molestata durante un concerto la cantante reagisce mettendosi in topless | Il mio coraggio è la sua vergogna | VIDEO

Reagisce a una molestia sessuale avvenuta durante un concerto mettendosi in Senza veli: è la provocazione messa in atto da Rebecca Baby, cantante della rock band francese Lulu Van Trapp, che si è esibita a seno scoperto durante un concerto a ChĂ©zery-Forens. “Guarderete il mio seno fino alla fine del concerto, dopo un po’ vedrete che non vi ricorderĂ piĂą il sesso e e sarĂ fantastico” ha dichiarato l’interprete durante un live andato in scena il 27 luglio scorso. Rebecca Baby, infatti, ha raccontato di essere stata molestate da un ragazzo, che le ha toccato il seno durante un incontro con i fan. Un episodio che l’ha scioccata, al quale, però, ha deciso di reagire con forza. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Rebecca Baby molestata durante un concerto, la cantante reagisce mettendosi in topless: “Il mio coraggio è la sua vergogna” | VIDEO

In questa notizia si parla di: durante - concerto - rebecca - baby

Elodie, furiosa durante il concerto: il gesto che ha lasciato senza parole - Alcuni gesti vengono proprio dal cuore, come nel caso di Elodie. Ma non è come pensiamo. Durante il concerto di Radio 105 a Comacchio (Ferrara), Elodie è stata protagonista di un siparietto inaspettato.

Max Pezzali in concerto a Imola: scaletta con tutte le hit. Viavai di fan durante le prove - Imola, 11 luglio 2025 – Uno show lunghissimo, diviso in più blocchi, intervallati dalla voce di Guido Meda alle prese con la telecronaca di un’immaginaria corsa motoristica.

Gianna Nannini, incidente durante il concerto: come sta - I concerti del Sei nell’anima – Festival European Leg stanno raccogliendo consensi significativi, non solo per la qualità della proposta musicale, ma anche per la carica emotiva trasmessa dal palco.

Molestata durante un concerto, la cantante Rebecca Baby reagisce mettendosi in topless: «Il mio coraggio è la sua vergogna» – Il video Vai su X

Molestata durante un concerto, la cantante Rebecca Baby reagisce mettendosi in topless: «Il mio coraggio è la sua vergogna» Vai su Facebook

Aggredita sessualmente, la cantante Rebecca Baby termina il concerto in topless: poi la denuncia sui social; Cantante molestata durante il proprio concerto, decide di terminare l'esibizione in topless: Non ha nulla di sessuale; La cantante Rebecca Baby scopre il seno dopo una molestia al concerto: Il mio coraggio, la sua vergogna.

Aggredita sessualmente, la cantante Rebecca Baby termina il concerto in topless: poi la denuncia sui social - La cantante dei Lulu Van Trapp denuncia la molestia subita durante l'esibizione e reagisce con un forte gesto di protesta ... Riporta ilfattoquotidiano.it

La cantante francese Rebecca Baby ha cantato in topless sul palco dopo le molestie - Leggi su Sky TG24 l'articolo La cantante francese Rebecca Baby ha cantato in topless sul palco dopo le molestie ... Scrive tg24.sky.it