Reazione a catena forse è voluto | Vota Antonio pesante sospetto

"Niente, in Rai nun c'hanno più un euro". Basta leggere questo ironico commento di un telespettatore di Reazione a catena, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Pino Insegno, per capire come sia andata a finire la puntata andata in onda giovedì 31 luglio. Male, anzi malissimo. In studio ci sono i nuovi campioni, i Vota Antonio, trio composto da Fabrizia, Luca e Francesco, e gli sfidanti Tramezzini, Roberta, Gabriele ed Elena da Bologna. Dopo una "Intesa vincente" non proprio entusiasmante, i Vota Antonio si confermano campioni arrivando all'Ultima catena con "solo" 99mila euro. Un montepremi che dopo una serie di errori a raffica diventa addirittura di 194 euro, dopo l'acquisto del terzo indizio finale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Reazione a catena, "forse è voluto": Vota Antonio, pesante sospetto

In questa notizia si parla di: vota - antonio - reazione - catena

Reazione a Catena 30 luglio 2025: i Vota Antonio vincono 5.250 euro - Il video dell’Ultima Catena di Reazione a Catena di stasera, 30 luglio 2025. Il gioco di Rai1, anche

Reazione a Catena 31 luglio 2025: i Vota Antonio - Il video dell’Ultima Catena di Reazione a Catena di stasera, 31 luglio 2025. Il gioco di Rai1, anche

Chi sono i campioni di Reazione a catena: tutte le vittorie del 2025; Reazione a Catena i Votantonio, chi sono, significato, quanto vinto; Reazione a Catena, vincono i Vota Antoni0? Miracolo: cosa è successo a fine puntata.

Reazione a Catena, i napoletani battono i Niente in Ordine e trovano il ‘condotto’ giusto: il montepremi vinto - Eliminati i Niente in Ordine: i nuovi campioni di Reazione a Catena sfiorano il record all'Intesa Vincente e mettono a segno una bella vincita finale ... Come scrive ilsipontino.net

Reazione a Catena, i Vota Antonio non trovano il giusto ‘contatto’ e perdono - Niente da fare per gli sfidanti di Bologna, ma i Vota Antonio non combinano niente di 'costruttivo' sul finale ... Da ilsipontino.net