Re Carlo il durissimo scontro con William per Harry | Sono io il Re non tu

La tensione a corte sembra aver raggiunto nuovi picchi. Secondo quanto rivelato da fonti vicine alla famiglia reale e riportato dalla stampa britannica, Re Carlo III avrebbe messo un punto fermo in un confronto acceso con il principe William sul futuro ruolo di Harry all’interno della monarchia. Al centro dello scontro, la possibilità di un ritorno più stabile di Harry nel Regno Unito, prospettiva che William non vedrebbe affatto di buon occhio. In un contesto già delicato, Re Carlo avrebbe pronunciato una frase netta e inequivocabile che sottolinea la sua posizione e il suo ruolo: «Sono io il re. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Re Carlo, il durissimo scontro con William per Harry: «Sono io il Re, non tu»

"Una valanga di email all'alba e personale terrorizzato": ecco perché William non perdonerà mai Harry e Meghan - Quando il principe William venne a sapere che suo fratello e la moglie tenevano un comportamento inadeguato con il personale rimase "sbalordito" e "inorridito"

Kate Middleton e il principe William stanno proteggendo Charlotte dall'«effetto spare» sofferto da Harry - I principi del Galles stanno facendo di tutto per evitare che la secondogenita, dieci anni appena compiuti, si senta un «pezzo di ricambio» del fratello maggiore, il futuro re George

William il più amato, tonfo di Harry e Meghan - È il futuro Re ad essere entrato nel cuore dei sudditi del Regno Unito, superando anche la moglie Kate.

