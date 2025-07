Re Carlo Harry e Meghan Markle crollano sull’educazione dei figli

Re Carlo potrebbe presto avere a che fare molto spesso coi suoi nipotini Archie e Lilibet, i figli di Harry e Meghan Markle. Infatti, pare che il Duca del Sussex stia seriamente prendendo in considerazione di farli studiare in Gran Bretagna. Ovviamente sua moglie è assolutamente contraria e questo sta creando non pochi problemi di coppia. Re Carlo, la gioia di avere con sĂ© i nipoti Archie e Lilibet. Re Carlo probabilmente è felicissimo all’idea di poter vedere piĂą spesso i suoi nipoti Archie e Lilibet, i figli di Harry e Meghan Markle, che conosce a malapena. Infatti, il primo si è trasferito coi genitori in California quando aveva un anno, la seconda è nata negli Stati Uniti ed è stata a Londra un’unica volta, quando aveva un anno. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Re Carlo, Harry e Meghan Markle crollano sull’educazione dei figli

