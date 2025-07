"> Jack Raspadori si prepara a inaugurare una nuova fase della sua carriera. Lo scrive il Corriere dello Sport, che racconta la metamorfosi in atto sotto la guida di Antonio Conte: un giocatore nato centravanti, rivelatosi determinante come seconda punta al fianco di Lukaku nella volata scudetto, e ora ripensato come mezzala offensiva nel 4-3-3 azzurro. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nella seconda amichevole estiva contro l’Arezzo a Dimaro, Conte ha affidato a Raspadori il ruolo di mezzala sinistra d’assalto. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Raspadori cambia pelle: da centravanti a mezzala offensiva, Conte lo trasforma in un jolly