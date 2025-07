Rapina in metro con spray al peperoncino ma la vittima è un carabiniere | arrestati 4 giovani

Aveva appena finito il suo turno di lavoro e stava tornando a casa. Ma appena è sceso dalla metropolitana, si è trovato faccia a faccia con quattro giovani rapinatori. Gli hanno spruzzato al volto dello spray al peperoncino e gli hanno strappato la collanina d'oro. Poi sono scappati via.La rapina. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

