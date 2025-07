Rapina choc a Milano | carabiniere assalito dal branco armato di spray urticante vicino alla caserma di Gessate

Milano – Quattro contro uno preso alle spalle. E quel “uno” era un carabiniere in servizio alla Legione Lombardia di Milano. Mercoledì pomeriggio, poco prima delle 16, il brigadiere di 53 anni esce dalla metro a Gessate. Sta tornando a casa dopo una giornata di lavoro quando a poche centinaia di metri dalla caserma viene assalito alle spalle da quattro giovani egiziani. Gli strappano la catenina d’oro dal collo con violenza, poi quando si volta lo accecano con lo spray urticante. Il militare non riesce a vede più niente, gli occhi bruciano come il fuoco. Con la vista compromessa tenta di chiamare il 112, ma non riesce neanche a comporre il numero. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rapina choc a Milano: carabiniere assalito dal branco armato di spray urticante vicino alla caserma di Gessate

Si spaccia per carabiniere e rapina coppia di giovani in hotel: arrestato a Milano Marittima - Milano Marittima (Ravenna), 29 maggio 2025 – È ritenuto responsabile di rapina ai danni di una coppia di giovani, commessa in un hotel di Milano Marittima, il giovane straniero tratto in arresto nella notte tra lunedì e martedì scorsi dai Carabinieri della locale Stazione.

Santo Stefano del Sole, il coraggio in divisa: giovane carabiniere salva una 22enne a Milano - Santo Stefano del Sole – Il sindaco e l’amministrazione comunale hanno rivolto un messaggio di congratulazioni al carabiniere Lorenzo Di Prete, originario del paese, protagonista di un intervento provvidenziale a Milano.

Tenta il suicidio a Milano, salvata da un carabiniere irpino - Tempo di lettura: 2 minuti Un gesto eroico, una vita salvata e un orgoglio tutto irpino. A Milano, in via Ovada, un carabiniere originario di Santo Stefano del Sole ha evitato una tragedia: Lorenzo Di Prete, 30 anni, in servizio presso il Nucleo Radiomobile del capoluogo lombardo, è intervenuto insieme ai suoi colleghi per salvare una ragazza di 22 anni che, con gli occhi bendati, era seduta sul cornicione di un palazzo, pronta a lanciarsi nel vuoto.

