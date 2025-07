Raoul Bova spuntano le chat del ricatto | Nelle mani di Corona diventa una puntata Altri vip coinvolti?

Conversazioni private, audio compromettenti e un tentativo di estorsione: il puzzle attorno all'attore si infittisce. Monzino indagato, la modella al centro della vicenda. Come era stato ipotizzato fin dalle prime indiscrezioni, quanto accaduto a Raoul Bova potrebbe non essere un caso isolato. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l'incontro tra l'attore e la modella Martina Ceretti non sarebbe frutto del caso, bensì parte di un disegno piĂą ampio che coinvolgerebbe anche altri personaggi noti del mondo dello spettacolo. Martina Ceretti: l'aspirante influencer che voleva "diventare famosa" Le conversazioni tra Bova e la modella - iniziate due anni fa e culminate solo di recente in un incontro di persona - sarebbero state diffuse con uno scopo preciso. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Raoul Bova, spuntano le chat del ricatto: "Nelle mani di Corona diventa una puntata". Altri vip coinvolti?

