Raoul Bova le chat al centro dell’indagine per tentata estorsione | Non è il caso che venga fuori uno scandalo sui giornali no? Per il tuo matrimonio per la tua immagine

Intanto, per le questioni legate all'affidamento dei figli e il ricorso al Garante della Privacy, l'attore si è affidato a Annamaria Bernardini de Pace, avvocata divorzista dei vip e sua ex suocera. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Raoul Bova, le chat al centro dell’indagine per tentata estorsione: «Non è il caso che venga fuori uno scandalo sui giornali, no? Per il tuo matrimonio, per la tua immagine»

L’indagine sul presunto ricatto ai danni di Raoul Bova potrebbe portare alla scoperta di un sistema strutturato di estorsioni ai danni di personaggi famosi. Al centro, chat compromettenti, modelle e una rete organizzata. Vai su Facebook

L’erede della storica famiglia milanese al centro delle accuse di Fabrizio Corona: avrebbe fornito le chat tra Raoul Bova e Martina Ceretti. Ma lui nega: «Mai commessa estorsione» Vai su X

Raoul Bova, le chat al centro dell’indagine per tentata estorsione: «Non è il caso che venga fuori uno scandalo sui giornali, no? Per il tuo matrimonio, per la tua immagine; Federico Monzino: Ho mandato le chat di Raoul Bova a Corona, ma non c'entro niente col ricatto; Raoul Bova e Martina Ceretti: cosa contengono gli audio? Chi sono i protagonisti? Cosa c'entra Corona? E chi è Federico Monzino? Domande....

“Così da due anni”. Scoppia la bomba di Raoul Bova: le chat non reggono più - Nel silenzio della notte, un messaggio accende la miccia di un caso che rischia di travolgere uno degli attori più stimati del panorama italiano. Scrive quilink.it

Raoul Bova, le chat del ricatto: «Facciamo uscire tutto». E ora passa all’attacco - Ricatto a Raoul Bova: audio privati e chat minacciose finiscono online dopo l’incontro con la modella Martina Ceretti. Come scrive panorama.it