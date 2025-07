Raoul Bova l’appello al Garante della Privacy | Bloccate le chat

Si consuma un nuovo e delicato capitolo sul caso Raoul Bova, finito al centro dell’attenzione a seguito di una serie di vocali e di messaggi nei quali si svelava il tradimento verso la storica compagna Rocìo Muñoz Morales. Dopo settimane di tensioni, alcune di queste legate all’apertura dell’ inchiesta per tentata estorsione, la vicenda arriva fino al tavolo del Garante della Privacy. Al centro dell’attenzione permangono i contenuti privati, diffusi apparentemente senza consenso, di cui l’attore romano chiede la rimozione con urgenza. Raoul Bova, la richiesta al Garante della Privacy. Stando a quanto riportato da Repubblica e Il Messaggero, l’attore – tramite i suoi legali – ha presentato una formale richiesta all’AutoritĂ per la protezione dei dati personali, guidata da Pasquale Stanzione. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Raoul Bova, l’appello al Garante della Privacy: “Bloccate le chat”

