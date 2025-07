Raoul Bova interviene l’ex suocera | La verità su lui e Rocio

Personaggi tv. – Quando pensavamo di aver visto tutto nel glamour italiano, ecco che Raoul Bova ci regala un nuovo colpo di teatro! L’attore si trova al centro di una guerra legale con la sua ex compagna RocĂ­o Muñoz Morales, e la scelta del suo avvocato ha lasciato tutti a bocca aperta. . Altro che soap opera: Raoul Bova ha arruolato nientemeno che Annamaria Bernardini De Pace, la leggendaria avvocatessa (e, piccola nota di colore, ex suocera e storica antagonista pubblica) per difenderlo nella battaglia sull’affidamento dei figli. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Raoul Bova, interviene l’ex suocera: “La veritĂ su lui e Rocio”

In questa notizia si parla di: raoul - bova - interviene - suocera

Rocío Muñoz Morales e quel dettaglio piccante su Raoul Bova - Ospite nel salotto di Caterina Balivo, Rocío Muñoz Morales ha raccontato l'inizio della sua relazione con Raoul Bova, concentrandosi soprattutto sulla loro "prima volta"

Pausa di riflessione per Raoul Bova e RocÍo Muñoz Morales? No, anzi va tutto bene - Raoul Bova e RocÍo Muñoz Morales sarebbero da tempo in crisi, anche se hanno fatto di tutto per smentire la notizia.

Rocío Muñoz Morales: “Io e Raoul Bova abbiamo fatto l’amore in inglese” - Rocío Muñoz Morales, attrice e moglie di Raoul Bova, è stata ospite di Caterina Balivo a “La Volta Buona”.

Raoul Bova, parla l’avvocato: “Separato da tempo da Rocío. Basta fango mediatico, pensate ai figli” ? Dopo la bufera scatenata dalla puntata di Falsissimo di Fabrizio Corona – che ha accusato Raoul Bova di aver tradito Rocío Muñoz Morales con la mod Vai su Facebook

Raoul Bova, esposto al Garante per la Privacy con l'ex suocera Annamaria Bernardini de Pace come avvocata; Vieni da Me, Caterina Balivo annuncia il suo addio e la suocera interviene in detta: “Non mi piacciono…; La partita sfortunata di Sara, perde tutto subito: Sarò fortunata in amore.

Ex suocera e divorzista dei vip, chi è Annamaria Bernardini de Pace scelta da Raoul Bova come avvocato - Raoul Bova ha affidato la sua difesa, nella causa di affido delle figlie contro Rocio Morales, all'ex suocera Annamaria Bernardini De Pace ... Segnala msn.com

Caso Raoul Bova, l'ex suocera Bernardini De Pace conferma che lo difenderà lei in tribunale: ''Sono fiera del padre dei miei nipoti'' - Caso Raoul Bova, l'ex suocera Bernardini De Pace conferma che lo difenderà lei in tribunale: ''Sono fiera del padre dei miei nipoti'' ... Si legge su gossip.it