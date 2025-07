Raoul Bova i messaggi del ricatto e la rivelazione

Raoul Bova nei messaggi del ricatto ha confessato di essere single da due anni, ma Rocio aveva smentito questa versione: da quanto la coppia non sta insieme?. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Raoul Bova, i messaggi del ricatto e la rivelazione

In questa notizia si parla di: raoul - bova - messaggi - ricatto

Rocío Muñoz Morales e quel dettaglio piccante su Raoul Bova - Ospite nel salotto di Caterina Balivo, Rocío Muñoz Morales ha raccontato l'inizio della sua relazione con Raoul Bova, concentrandosi soprattutto sulla loro "prima volta"

Pausa di riflessione per Raoul Bova e RocÍo Muñoz Morales? No, anzi va tutto bene - Raoul Bova e RocÍo Muñoz Morales sarebbero da tempo in crisi, anche se hanno fatto di tutto per smentire la notizia.

Rocío Muñoz Morales: “Io e Raoul Bova abbiamo fatto l’amore in inglese” - Rocío Muñoz Morales, attrice e moglie di Raoul Bova, è stata ospite di Caterina Balivo a “La Volta Buona”.

"Se vengono fuori...". Raoul Bova, emergono messaggi di ricatto Vai su Facebook

#RaoulBova, l'inchiesta sul #ricatto per i messaggi con Martina Ceretti Vai su X

Bova, ecco le chat del ricatto: «Facciamo uscire tutto». E l'attore: «Io sono single da due anni»; Caso Bova, spuntano i messaggi del ricatto. E torna a parlare l'avvocato di Raoul; Raoul Bova, ecco le chat inedite: «Facciamo uscire tutto». Ma l'attore replica: «Io sono single da due anni».

Raoul Bova, i 40 messaggi della tentata estorsione. Lui: «Io non cedo a nessun ricatto» - La Procura sospetta che quanto accaduto a protagonista di Don Matteo possa essere capitato ad altri vip. Scrive msn.com

Raoul Bova, ecco le chat inedite: «Facciamo uscire tutto». Ma l'attore replica: sono single da due anni - Il ricatto a Raoul Bova sarebbe stato studiato a tavolino, secondo quanto emerge da un’informativa stilata dalla polizia postale. Segnala ilgazzettino.it