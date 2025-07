Raoul Bova fa ricorso al Garante della privacy sul caso Ceretti | tra i denunciati Corona TikTok il Napoli e Ryanair

L'attore chiede al Garante della privacy di bloccare la diffusione di audio e chat personali, a spiegarlo è il suo avvocato Annamaria Bernardini de Pace, anche sua ex suocera. Si allunga, intanto, l'elenco dei denunciati: oltre al Napoli e Ryanair, ci sono Meta, Google, TikTok e il Torino FC. 🔗 Leggi su Fanpage.it

L’ultima mossa del Garante privacy per bloccare DeepSeek è una discutibile lettera ai provider - Rimasto senza riscontro il provvedimento che lo scorso gennaio aveva disposto il blocco del trattamento dei dati personali italiani da parte di Deepseek, il Garante torna alla carica con un “invito” assumere “ogni determinazione di competenza”.

Il Garante della Privacy vieta la geolocalizzazione dei dipendenti in smart working - AGI - Il datore di lavoro non può geolocalizzare i dipendenti in smart working. Lo ha affermato il Garante privacy nel comminare una sanzione di 50mila euro a un'azienda che rilevava la posizione geografica di circa cento dipendenti durante l'attività lavorativa svolta in modalità agile.

Garante Privacy: “Il datore di lavoro non può geolocalizzare un dipendente in smart working” - Il datore di lavoro non può geolocalizzare i dipendenti in smart working. Lo ha affermato il Garante per la privacy nel comminare una sanzione di 50mila euro ad un’azienda che invece attuava questa pratica.

San Marino fa causa a TikTok, manca un sistema di verifica dell'età - San Marino vince la causa contro TikTok, il colosso della tecnologia deve pagare 3,5 milioni di euro per mancanza di un sistema di verifica dell’età degli utenti ... Come scrive libero.it