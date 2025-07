Raoul Bova dopo il presunto tradimento rischia di scoppiare un caso tra i vip | Non c’è solo lui

La vicenda di Raoul Bova potrebbe ora permettere alla magistratura di scoprire qualcosa di veramente clamoroso. L’attore ha denunciato alla polizia postale il tentativo di estorsione che gli hanno fatto, attraverso l’uso di un numero spagnolo. L’intento dei presunti estorsori era che pagasse delle somme di denaro per evitare lo scandalo relativo alla sua presunta storia con Martina Ceretti. Raoul Bova era stato invitato in maniera chiara da questa persona ignota a fare una sorta di regalo affinchĂ© le notizie scottanti su di lui non venissero divulgate. Poi, come sappiamo, Fabrizio Corona ha fatto emergere tutto, compreso l’audio dell’attore a Martina Ceretti diventato virale online. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: raoul - bova - presunto - tradimento

Rocío Muñoz Morales e quel dettaglio piccante su Raoul Bova - Ospite nel salotto di Caterina Balivo, Rocío Muñoz Morales ha raccontato l'inizio della sua relazione con Raoul Bova, concentrandosi soprattutto sulla loro "prima volta"

Pausa di riflessione per Raoul Bova e RocÍo Muñoz Morales? No, anzi va tutto bene - Raoul Bova e RocÍo Muñoz Morales sarebbero da tempo in crisi, anche se hanno fatto di tutto per smentire la notizia.

Rocío Muñoz Morales: “Io e Raoul Bova abbiamo fatto l’amore in inglese” - Rocío Muñoz Morales, attrice e moglie di Raoul Bova, è stata ospite di Caterina Balivo a “La Volta Buona”.

Dall'amore al presunto tradimento con veleni di Raoul Bova, chi è Rocio Munoz Morales Vai su Facebook

Rocío travolta dalle voci sul tradimento di Raoul Bova: “Sta soffrendo tantissimo”; Raoul Bova-Rocio, dal presunto tradimento (con Martina Ceretti) allo scontro sulla separazione: cosa sta succedendo all'ex coppia; Il recap del caso Raoul Bova: gli audio “rubati”, Martina Ceretti, il pr indagato.

Raoul Bova si rivolge al Garante della Privacy: “Bloccate le chat” - Dopo la bufera mediatica scoppiata per la diffusione di messaggi vocali e chat private che lasciavano intendere un tradimento ai danni della compagna storica Rocío Muñoz Morales, Raoul Bova ha rotto . Da ilsipontino.net

Il recap del caso Raoul Bova: gli audio “rubati”, Martina Ceretti, il pr indagato - Il recap del caso del presunto tradimento di Raoul Bova: Martina Ceretti, Rocio Munoz Morales, il pr indagato. Segnala amica.it