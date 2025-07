Rampulla, ex portiere della Juventus, ha espresso questo pensiero nei confronti dell’assetto dirigenziale bianconero. Le sue parole. A Sportitalia, l’ex portiere bianconero Michelangelo Rampulla ha espresso così il suo pensiero relativo al nuovo organigramma dirigenziale della Juventus. Queste le sue dichiarazioni. PAROLE – «Spero e mi auguro da juventino che la Juve possa far bene. Il fatto di mettere Chiellini in disparte e prendere come direttore tecnico Modesto, ora vogliono anche un direttore sportivo. Sembra che Chiellini sia lì per sbaglio, invece è la figura che potrebbe dare qualcosa in più alla società e alla squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rampulla critico: «A Chiellini devi dar la possibilità di fare e non metterlo in disparte! Non bisogna portare gente che sa di Juve solo perché lo ha letto su qualche giornale…»