Saranno ancora 14 le gare che segneranno il calendario del FIA World Rally Championship 2026. Non mancano però le novità per la prossima stagione agonistica a partire dall’Italia che potrebbe cambiare la natura del proprio appuntamento. La Sardegna si contende infatti la sede del Rally Italia con Roma che negli ultimi anni ha sempre ospitato un round del Campionato Europeo Rally. Sicuramente la prova si terrà ad ottobre prima del gran finale in Arabia Saudita e non ad inizio estate come accaduto negli ultimi anni. Il Bel Paese prende il posto nel calendario del Giappone che slitta a maggio, mentre è da citare il ritorno della Croazia al posto del Central Europe Rally (Repubblica Ceca, Austria e Germania). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Rally, presentato il calendario 2026. Rally Italia ad ottobre

