Rally Finlandia | Tanak leader dopo la prima giornata Quarto Rovanpera

Si conclude una prima giornata interessante al Rally Finlandia, appuntamento numero nove del Mondiale 2025. Al termine della Prova Speciale 1 (la Harju di 2,58 km) preceduta dallo Shakedown, a imporsi è stato Ott Tanak, diventato nuovo leader dopo una buona performance. Nello specifico il pilota in forza alla Hyundai Motorsport ha ottenuto il miglior tempo del lotto fermando il cronometro in 2’04’0 distanziando di 01.3 il compagno Thierry Neuville. Segue quindi la Yaris GR Rally 1 di Sebastien Ogier, il quale ha raccolto un gap di +01.5 rispetto al primo della classe. Ai piedi della top 3 invece Kalle Rovanpera (GR Yaris Rally 1), il quale si è piazzato con +01. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Rally Finlandia: Tanak leader dopo la prima giornata. Quarto Rovanpera

In questa notizia si parla di: rally - finlandia - tanak - leader

Ogier si diverte (e sfiora la vittoria) in Autocross prima del Rally di Finlandia - In attesa del Rally di Finlandia, l’otto volte campione del mondo di rally ha preso parte all’Autocross di Saint-Laurent-du-Cros.

Diretta WRC – Rally di Finlandia - Un percorso classico per la gara scandinava con un finale da leggenda sulle strade di Ouninpohja. Tre giorni che la redazione di TR seguirà in diretta.

Diretta WRC – Rally di Finlandia 2025 - Un percorso classico per la gara scandinava con un finale da leggenda sulle strade di Ouninpohja. Tre giorni che la redazione di TR seguirà in diretta.

#WRC Rally Finlandia: Tanak prova a restare leader ️ Luca Pellegrini Vai su X

🇲🇨 2026: BACK IN MONACO! The Automobile Club of Monaco has unveiled the route for the 2026 Rallye Monte-Carlo, which will take place from Wednesday, January 21st to Sunday, January 25th. The biggest change is the SS13: the organizer intends to on Vai su Facebook

Rally Finlandia: Tanak leader dopo la prima giornata. Quarto Rovanpera; WRC | Rally Finlandia, PS1: Tanak primo leader davanti a Neuville; Rally Finlandia 2025: Katsuta vola nello shakedown, stasera il via.

WRC | Rally Finlandia, PS1: Tanak primo leader davanti a Neuville - L'estone firma il miglior tempo nella PS1 del Rally di Finlandia ed è il primo leader dell'evento davanti al compagno di squadra Neuville e a Ogier. Come scrive msn.com

Tanti i protagonisti attesi in uno dei rally più iconici: da Tanak a Ogier, passando per Evans e Rovanpera - Per Tanak prima stagionale da apripista, ritorna Ogier che qui vinse nel 2024 ... Riporta motorbox.com