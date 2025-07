Raid russi su Kiev 4 morti e 52 feriti

7.15 Quattro morti e 52 feriti: è il bilancio dell'attacco notturno russo con droni su Kiev. Lo ha riferito il sindaco, Vitali Klitschko. Tra le vittime c'è anche un bambino di 6 anni. Il presidente ucraino, Zelensky, ha commentato l'attacco sui social: "Kiev. Attacco missilistico su un edificio residenziale. Persone sotto le macerie. Terroristi russi". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Conclusi i colloqui Russia-Ucraina a Istanbul. Per Kiev “pochi progressi”, i russi “soddisfatti” - ISTANBUL (TURCHIA) (ITALPRESS) – L’incontro di Istanbul “non ha portato a progressi significativi”. Così una fonte diplomatica ucraina ha riferito dell’andamento dei colloqui odierni al sito Axios.

Ultimatum europeo, Putin prende tempo e rilancia: «Pronti a trattare direttamente con Kiev dal 15 maggio» | Droni russi sulla città - Le ultime parole di Putin sugli alleati di Kiev sono un evidente sfregio ai suoi colleghi europei che ieri hanno elaborato la richiesta di tregua.

Ue e Kiev fondano il Tribunale speciale per il “crimine di aggressione contro l’Ucraina”. Zelensky: “Processare i russi come i nazisti” - Nello stesso giorno in cui la Russia commemora la fine della Seconda Guerra Mondiale con una grande parata militare a Mosca, gli alleati di Kiev nell’Ue hanno approvato la creazione di un tribunale speciale per processare i leader russi per “crimine di aggressione contro l’Ucraina “.

Missili russi sull'Ucraina: morti e feriti a Kiev, droni su Mosca

Una nuova ondata di droni e missili russi ha colpito Kiev e la regione di Sumy nella notte tra domenica 20 e lunedì 21 luglio. Nella capitale ucraina si registrano almeno un morto, diversi feriti e incendi in quattro distretti, con danni a negozi, case e una scuola

Guerra Ucraina Russia, attacco notturno con droni su Kiev, 2 morti e oltre 50 feriti. LIVE; Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Attacco di droni su Kiev: sei morti. Mosca conquista Chassiv Yar; Raid su un centro di addestramento ucraino, guerra di numeri tra Mosca e Kiev sui morti - USA, Trump:Nuovi file sul Russiagate? Pubblicare tutto.

Guerra Ucraina, maxi attacco russo con droni su Kiev: un morto e 43 feriti - Si aggrava il bilancio dell'attacco notturno russo con droni su Kiev.

Guerra Ucraina, raid russo su un centro addestramento: oltre 200 morti. Missili e droni a Kiev, Sumy, Kharkiv e Zaporizhia - Il ministero della Difesa russo ha affermato che in un raid missilistico su un centro di addestramento militare ucraino sono stati uccisi o feriti 200 soldati.