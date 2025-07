Rai intervento in Veneto e Friuli per migliorare la qualità del segnale televisivo

Le alte temperature estive possono determinare effetti di propagazione che peggiorano significativamente la qualità del segnale televisivo. Rai Way, in collaborazione con la Capogruppo Rai, sta intervenendo in questi giorni per fronteggiare e mitigare i disservizi sulle reti televisive digitali. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

