Rai il richiamo di Mattarella mentre la maggioranza presenta il testo base della riforma | la situazione

Mesi di stallo e giochi politici non hanno lasciato indifferente Sergio Mattarella che sfrutta la cerimonia del Ventaglio, al Quirinale, per richiamare i partiti sull'impasse della commissione Vigilanza, arenatasi sulla ratifica di Simona Agnes a presidente della Rai che ha, di fatto, fermato il grosso dell'attività ordinaria dell'organismo. "Il quadro offerto" nella Vigilanza – tuona il capo dello Stato – "sul tema di designazione del presidente della Rai è sconfortante. La libertà vive del funzionamento delle istituzioni, non della loro paralisi". Parole che fa sue la presidente della commissione, Barbara Floridia, che in passato aveva ventilato la possibilità di rivolgersi al Colle per favorire l'uscita dal guado.

