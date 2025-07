Rai con la riforma delle destre tutti i poteri alla maggioranza Le opposizioni | Testo irricevibile E arriva la sferzata del Colle

Riformare la Rai liberandola dai partiti – secondo i dettami della direttiva europea European Media Freedom Act –, mettendola sotto il controllo diretto. dei partiti. È la filosofia della proposta di “riforma” del servizio pubblico presentata ieri dal centro-destra. Un testo – nato per evitare la procedura di infrazione della Ue che potrebbe scattare dall’8 agosto, quando l’EMFA entrerà in vigore – che riesce a peggiorare la già insostenibile condizione di sudditanza all’esecutivo di viale Mazzini. Le proposte del centro-destra sulla Rai. I cardini del testo sono: l’elezione di 6 membri del Cda da parte del Parlamento (più uno dei dipendenti), “3eletti dalla Camera e 3 dal Senato, con la maggioranza dei 23 e dalla terza votazione con la maggioranza assoluta”; presidente e Ad (quest’ultimo in carica per 5 anni e non più per 3) nominati dal Cda; ratifica del presidente da parte della commissione di Vigilanza “adottata con la maggioranza dei due terzi, ma dopo la seconda votazione, il parere è espresso a maggioranza assoluta”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Rai, con la riforma delle destre tutti i poteri alla maggioranza. Le opposizioni: “Testo irricevibile”. E arriva la sferzata del Colle

