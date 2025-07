Ragazzo altoatesino di 17 anni ucciso a coltellate dopo una lite in Serbia

Un 17enne di Renon ( Bolzano ) è morto dopo essere stato accoltellato durante una rissa in Serbia. Feriti anche tre suoi amici, anche loro altoatesini. Non sono in pericolo di vita. Rai SĂĽdtirol ha riportato la notizia dai media serbi. L’aggressione è avvenuta nella serata di mercoledì 30 luglio, nella cittadina Novi Pazar. I quattro giovani si trovavano lì in vacanza, quando ha avuto luogo la lite finita in tragedia. La polizia, secondo i media serbi, ha arrestato due giovani mentre altri due sono ricercati. Non sono stati precisati i motivi all’origine della rissa che si è conclusa tragicamente per uno dei giovani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ragazzo altoatesino di 17 anni ucciso a coltellate dopo una lite in Serbia

