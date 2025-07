Ragazzino di 17 anni ucciso a coltellate durante la vacanza in Serbia feriti i suoi amici | fermato l' aggressore

BOLZANO - Ragazzino di 17 anni, residente nella provincia di Bolzano, è morto accoltellato in Serbia dove si trovava in vacanza con alcuni amici che sono rimasti. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Ragazzino di 17 anni ucciso a coltellate durante la vacanza in Serbia, feriti i suoi amici: fermato l'aggressore

In questa notizia si parla di: ragazzino - anni - vacanza - serbia

Ragazzino di 15 anni uccide l'ex vicina di casa: colpita con una lampada e strangolata - La discussione, poi l’aggressione che le è stata fatale. Tutto tra quattro mura, all’interno della sua casa in zona Morivione.

Ragazzino di 13 anni accoltellato a Milano: un passante lo porta in ospedale, è gravissimo - L’aggressione e l’accoltellamento, poi la corsa disperata in ospedale grazie a un passante. Un ragazzino (che avrebbe detto di avere 13 anni) lotta tra la vita e la morte al Fatebenefratelli, dove è stato accompagnato dopo essere stato ferito in zona Porta Venezia a Milano nel pomeriggio di.

Ragazzino di 13 anni accoltellato a Milano: un passante lo porta in ospedale, è gravissimo. - L’aggressione e l’accoltellamento, e poi la corsa disperata in ospedale. Un ragazzino (che avrebbe detto di avere 13 anni) lotta tra la vita e la morte al pronto soccorso del Fatebenefratelli, dove è stato accompagnato dopo essere stato ferito in zona Porta Venezia a Milano nel pomeriggio di.

Ragazzino di 17 anni ucciso a coltellate durante la vacanza in Serbia, feriti i suoi amici: fermato l'aggressore; Ragazzo altoatesino di 17 anni ucciso a coltellate dopo una lite in Serbia; Ragazzo di 17 anni ucciso a coltellate, feriti tre amici: erano in vacanza, poi è scoppiata una rissa.

Ragazzino di 17 anni ucciso a coltellate durante la vacanza in Serbia, feriti i suoi amici: fermato l'aggressore - Ragazzino di 17 anni, residente nella provincia di Bolzano, è morto accoltellato in Serbia dove si trovava in vacanza con alcuni amici che sono ... ilgazzettino.it scrive

Ragazzo di 17 anni ucciso a coltellate in Serbia, feriti tre amici: erano in vacanza, poi è scoppiata una rissa - Un ragazzo di 17 anni, residente in Alto Adige, è morto accoltellato durante una lite esplosa nella serata di ieri a Novi Pazar, in Serbia. Come scrive leggo.it