Ragazzi da tutta Europa Ripuliscono l’Alta Brianza

Ragazzi provenienti da tutta Europa, per partecipare al Campo di volontariato internazionale “Brianza hills“, che partirà venerdì 1° agosto. Protagonisti saranno 14 giovani volontari arrivati da Polonia, Spagna, Belgio, Francia, Germania e Ucraina, a cui si aggiungeranno alcuni ragazzi italiani del territorio. Il Campo “colline della Brianza“ giunge così alla settima edizione: il coordinamento sarà come sempre curato dal Circolo Ambiente Ilaria Alpi; all’organizzazione partecipano i Comuni di Alzate Brianza, Anzano del Parco, Brenna e Lurago d’Erba, mentre la parrocchia di Alzate Brianza metterà a disposizione gli spazi dell’oratorio di Fabbrica Durini dove troveranno ospitalità i volontari giunti dall’estero. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ragazzi da tutta Europa. Ripuliscono l’Alta Brianza

