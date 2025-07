Ragazze di 17 e 19 anni salvate in mare a Peschici | l' eroe è un ex allenatore dell' Inter

La Gazzetta dello Sport, nell'edizione on line di oggi 31 luglio, ha raccontato la storia che ha visto protagonista l'ex allenatore di Inter e Udinese, Andrea Stramaccioni, che a Baia di Sfinale, a Peschici, mentre era in spiaggia in vacanza con la famiglia, ha salvato la vita a due ragazze di 17. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

