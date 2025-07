Ragazza picchiata e frustata davanti alla chiesa di Salerno | denunciato l'aggressore

Identificato l'aggressore della ragazza italiana picchiata in strada a Salerno e frustata davanti ad una chiesa: denunciato a piede libero. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Violenza in pieno giorno a #Salerno, nel quartiere Carmine. In piazzetta Monsignor Bolognini, davanti al Santuario della Madonna del Carmine e a pochi passi dal supermercato Sole365, un uomo ha brutalmente aggredito una donna in strada: l’ha picchiata, t Vai su Facebook

