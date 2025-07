Raccolta pubblicitaria sulla stampa in calo anche nel 1H 2025; quotidiani in calo del 5,5% settimanali del 12,5% e mensili del 3,3%

La stampa fatica a reggere la sfida del digitale: il secondo semestre sarĂ decisivo per capire se il 2025 potrĂ evitare un bilancio pubblicitario ancora in calo Raccolta pubblicitaria sulla stampa in calo anche 1H 2025; quotidiani in calo del 5,5%, settimanali del 12,5% e mensili del 3,3%. Pr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

