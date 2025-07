Quinta circoscrizione le consigliere Di Prima e Di Gesù elette a capo della commissione Cultura

Le consigliere Concetta Adele Di Prima e Simona Di Gesù, sono state elette, rispettivamente, presidente e vicepresidente della commissione Cultura della quinta circoscrizione. Lo rendono noto il presidente ed il vicepresidente della stessa circoscrizione, Andrea Aiello e Umberto Lo Sardo. "Questo.

