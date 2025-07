Si chiama Aftertan Antioxidant Body Serum di FaceD ed ha appena vinto un premio come miglior crema doposole. Si tratta del premio Beauty in Farma Award 2024 e il trattamento in siero si è aggiudicato il primo posto nella categoria Migliore lozione doposole dell’anno. Quali sono le promesse (mantenute) di questa lozione corpo, amatissima in farmacia? Scopriamole. Questo è il miglior doposole dell’estate 2025. Il premio Beauty in Farma Award è promosso dalla piattaforma Panorama Cosmetico per celebrare i prodotti più performanti e amati nel canale farmacia. Tra questi, la giuria ha premiato il siero corpo doposole di FaceD per le sue tante capacità . 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Questo è il miglior doposole dell’estate 2025