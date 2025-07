Queste 30 compagnie aeree ritrovano i bagagli persi grazie all' AirTag

Da Lufthansa a Vueling, possono ricevere la posizione della valigia e passare le informazioni agli addetti aeroportuali. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Queste 30 compagnie aeree ritrovano i bagagli persi grazie all'AirTag

Cina revoca divieto a compagnie aeree per Boeing dopo tregua commerciale con USA - La Cina ha rimosso dopo un mese il divieto alle compagnie aeree mandarine di ricevere le consegne di jet Boeing per effetto della tregua commerciale raggiunta nei negoziati di Ginevra con gli Stati Uniti, che ha ridotto in via temporanea i dazi doganali su entrambe le parti.

Queste compagnie aeree continuano a non accettare i cani in cabina nonostante le nuove regole ENAC: ecco quali sono - Nonostante l'ENAC abbia aggiornato le linee guida permettendo ai cani di ogni taglia di volare in cabina, le compagnie aeree non sono obbligate ad adeguarsi.

I dazi rischiano di lasciare a terra le compagnie aeree - Roma, 8 maggio 2025 – I dazi di Trump preoccupano l'industria aerea globale, che si trova a navigare un periodo di forti incertezze, tra tensioni commerciali internazionali e un rallentamento della crescita economica.

Bagaglio a mano: regole poco chiare e costi extra, l’allarme di Altroconsumo - Indagine Altroconsumo: il 54% dei passeggeri italiani penalizzato da supplementi sul bagaglio a mano. Riporta finanza.com

Bagaglio a mano, quanto hanno guadagnato le compagnie aeree facendolo pagare - Quanto hanno guadagnato le compagnie aeree facendo pagare il bagaglio a mano e come l’Unione Europea vuole cambiare le regole: rischi e conseguenze. Secondo quifinanza.it