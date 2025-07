Quasi 300 morti in Pakistan da giugno per le piogge monsoniche

L'agenzia nazionale per la gestione dei disastri in Pakistan ha reso noto che le piogge monsoniche in corso nel Paese hanno ucciso quasi 300 persone e ne hanno ferite 700 dalla fine di giugno. L'AutoritĂ nazionale per la Gestione dei Disastri (Ndma) ha dichiarato che almeno 6 persone sono morte e altre 2 sono rimaste ferite solo nelle ultime 24 ore. Tra il 26 giugno e il 31 luglio, un totale di 295 persone sono morte e 700 sono rimaste ferite a causa di piogge torrenziali, inondazioni improvvise, crolli di tetti e scariche di elettricitĂ accidentali, secondo i dati della Ndma. Tra i morti ci sono 138 bambini, mentre 236 bambini risultano tra i feriti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Quasi 300 morti in Pakistan da giugno per le piogge monsoniche

Quasi 300 morti in Pakistan da giugno per le piogge monsoniche - L'agenzia nazionale per la gestione dei disastri in Pakistan ha reso noto che le piogge monsoniche in corso nel Paese hanno ucciso quasi 300 persone e ne hanno ferite 700 dalla fine di giugno. Scrive msn.com

Pakistan, 220 morti e oltre 500 feriti a causa delle piogge monsoniche - Sono 221 le persone morte e più di 500 quelle rimaste ferite in Pakistan in incidenti riconducibili a quasi un mese di forti piogge monsoniche. Come scrive msn.com