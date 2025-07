Quarantacinque anni fa la strage di Bologna il ricordo di Gabriele Zelli | Si chiede piena verità e giustizia

Sabato ricorre il 45esimo anniversario della strage della stazione di Bologna, che causò la morte di 85 persone e oltre 200 feriti. Tra coloro che parteciperanno alla commemorazione ci sarĂ anche lo storico, ex assessore di giunte di centrosinistra tra gli anni '80 e 2000 ed ex sindaco di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Strage fascista di Bologna, 45 anni dopo: Marano Vicentino ricorda anche le proprie vittime e accoglie la testimone Sonia Zanotti #StrageDiBologna #MaranoVicentino https://vipiu.it/leggi/strage-fascista-di-bologna-45-anni-dopo-marano-vicentino-ricorda-anc

L'ex esponente di Avanguardia Nazionale è condannato in via definitiva all'ergastolo con l'accusa di concorso nella strage di Bologna del 2 agosto 1980

Quarantacinque anni fa la strage. Due Comuni insieme a Bologna - Per la prima volta, dopo 45 anni, con una verità giudiziaria (le conferme in Cassazione degli ergastoli per Gilberto Cavallini e Paolo Bellini, la pista neofascista) accertata, i Comuni di ... msn.com scrive

