Quando l’incompetenza è usata come espediente disinvolto.

Una delle maggiori macchie rinvenibili nel contenuto degli immaginari manuali dei partiti dati in uso a chi li rappresenta sedendo nelle aule parlamentari, uno per tutti quello Cencelli, è l’approssimazione, più precisamente la scarsa conoscenza delle “istruzioni per l’uso”, con cui devono essere adoperate per affrontare i problemi quotidiani. La questione se un parlamentare debba avere competenze specifiche che lo supportino nell’ espletamento del mandato non è nuova. Nello stesso tempo è sempre in attesa di risposta la domanda a chi spetti, se alla Politica o all’ Economia, condurre le danze che devono portare il Paese a recitare parti sempre più importanti sul proscenio del Mondo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it