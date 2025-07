Quando la semifinale dell’Italia in Nations League di volley | orario avversaria tv streaming

L’Italia si è qualificata alla semifinale della Nations League 2025 di volley maschile grazie alla vittoria ottenuta contro Cuba nei quarti di finale. I Campioni del Mondo si sono imposti per 3-1 sul campo di Ningbo (Cina) e si sono così meritati il diritto di proseguire la propria avventura nella Final Eight del prestigioso torneo internazionale, a cui si sono presentati dopo aver conquistato dieci successi su dodici incontri disputati nella fase preliminare. I ragazzi del CT FefĂ© De Giorgi hanno sudato nel terzo e nel quarto set contro gli agguerriti caraibici, ma sulla lunga distanza sono riusciti ad avere la meglio e avranno così la possibilitĂ di lottare per salire sul podio e conquistare l’ambito trofeo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando la semifinale dell’Italia in Nations League di volley: orario, avversaria, tv, streaming

In questa notizia si parla di: semifinale - italia - nations - league

Errani/Paolini in semifinale agli Internazionali d’Italia: chi sono le prossime avversarie e quando si gioca - Sara Errani e Jasmine Paolini proseguono nella loro difesa del titolo agli Internazionali d’Italia 2025 di tennis: le campionesse in carica torneranno in campo venerdì 16 maggio per disputare le semifinali, nelle quali sfideranno le russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider.

Grande Italia a Roma: Sinner e Musetti ai quarti, Paolini in semifinale - ROMA (ITALPRESS) – Jannik Sinner ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2025. Il numero 1 del mondo batte Francisco Cerundolo in due set con il punteggio di 7-6(2) 6-3 dopo 2h17? di gioco.

LIVE Internazionali d’Italia, tra Musetti e la semifinale c’è di mezzo Zverev - Il vincente del match tra Musetti e Zverev disputerà la semifinale degli Internazionali d'Italia contro Carlos Alcaraz.

Volley, Francia o Slovenia: chi è meglio per l’Italia nella semifinale di Nations League? - Vai su X

Anche il Brasile vola in semifinale! Dopo l’Italia, anche la nazionale verdeoro conquista l’accesso alle semifinali della Volleyball Nations League 2025. A Ningbo, il Brasile ha superato i padroni di casa della Cina con il punteggio di 3-1 (29-31, 25-19, 2 Vai su Facebook

Volleyball Nations League 2025 maschile, l'Italia batte Cuba e vola in semifinale contro la Slovenia: highlights e quando gioca la prossima partita; VNL FINALS: una grande Italia vola in semifinale, Cuba battuta 3-1; Una super Italia batte 3-0 la Polonia: è in finale.

L'Italia batte Cuba e va in semifinale Nations League - La nazionale maschile vola in semifinale di Nations League grazie al successo per 3- Da ansa.it

Italia in semifinale di Nations League maschile, Cuba schiantata: sfiderà la vincente di Francia-Slovenia - L'Italia ha conquistato la semifinale della VNL 2025 battendo Cuba per 3- Lo riporta fanpage.it