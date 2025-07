Putin mostra in rete suoi orrori Russofobia? No Solo fatti da mettere in fila

Con una formidabile e involontaria operazione di autotrasparenza, il ministero degli Esteri russo, ieri, ha pubblicato sul suo sito una sezione interessante, cos√¨ intitolata: ‚ÄúEsempi di manifestazioni di russofobia‚ÄĚ. La sezione ha fatto notizia, e scalpore, in quanto tra le dichiarazioni citate dal ministero degli Esteri russo ve n‚Äô√® una che riguarda il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, considerato evidentemente dai russi come un esempio di russofobia. Siamo andati a leggere con attenzione le altre dichiarazioni pubblicate dal governo russo, relative agli anni 2024 e 2025, e abbiamo deciso di pubblicarle tutte, a partire da quella del capo dello stato italiano. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it ¬© Ilfoglio.it - Putin mostra in rete suoi orrori. Russofobia? No. Solo fatti, da mettere in fila

