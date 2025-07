Punto da una vespa va in choc anafilattico lo skipper Fabio Tanda muore a 46 anni | Si è gonfiato in pochi secondi ed è crollato a terra

Un uomo è morto ieri pomeriggio, il 30 luglio, a Usini (Sassari) a causa di una puntura di vespa. La vittima, lo skipper 46enne Fabio Tanda, che soffriva di allergie, è stato. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Punto da una vespa va in choc anafilattico, lo skipper Fabio Tanda muore a 46 anni: «Si è gonfiato in pochi secondi ed è crollato a terra»

Tragedia a Usini: Fabio Tanda, skipper 46enne, muore dopo una puntura di vespa. La disperata corsa per salvarsi.

Chi era Fabio Tanda, l’uomo morto dopo la puntura di una vespa - Era un amante della natura e degli animali Fabio Tanda, 46 anni, di Sassari, ma usinese d’adozione. Si legge su lanuovasardegna.it